Inställda tåg inför jul är för dåligt

SJ varslar alltså den tjugonde december att trettio avgångar per dag på de mest använda sträckorna skall ställas in under julhelgen. Detta beror på sjukdom bland personalen. När snön slog till i början av månaden följde stora förseningar och allmänt kaos. Den som gav sig ut i tågtrafiken dagen efter fick uppleva stora förseningar. I Linköping kom en lokförare fram till mig och frågade om jag hade sett Kustpilen. Som om den bara råkat komma bort i snömassorna.