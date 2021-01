Klockornas klang i bistra nyårsnatten

I kyrkans historia har klockor använts i åtminstone 1500 år för att kalla till gudstjänst, bön, och högtider, sammankalla vid fara, för att bära bud och samla till information. Kyrkans klockor ringer ut det gamla året och in det nya som högtid. Som en sådan högtidlig tillkännagivande om årsskiftet är klockornas klang en del av vårt kulturarv och påminner om kyrkan och kristendomen som en viktig kulturbärare i Sverige. Ett ytterligare inslag i radioutsändningen kan illustrera det. Där framförs även In dulci jublio – en medeltida julvisa – som förkunnar julens budskap om barnet i krubban, det som är tidens början och slut.

För att återknyta till Lord Tennysons Nyårsklockor har dikten en strof som brukar utelämnas i tv-sändningen. Som den nu framförs får vi som slut höra en vällovlig önskan om att ringa in den tusenåriga fredens rike. Men dikten slutar egentligen med ”ring mörkrets skuggor bort ur alla land; ring honom in, den bidande Messias!” Och det är just vad varje kyrkklocka gör när den ringer. Nyårsnatt eller inte.