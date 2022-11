Kohandeln i Alvesta

Det är imponerande kohandel som pågår i Alvesta. Först fick Socialdemokraterna och Centerpartiet med sig Kristdemokraterna och Vänsterpartiet, trots att Kristdemokraterna redan ställt sig bakom ett annat styre med Moderaterna i spetsen. Den manövern har inte helt fått sin förklaring, men skedde under förödmjukande former.

Den nya given, där Moderaterna som största oppositionsparti, skall få se sina företrädares arvoden skrivas ned till noll är ett hårt drag. Med kort varsel skall dessa politiker ställa om till att bevaka styret ideellt. Samtidigt höjs lönerna för viceordföranden i nämnderna. Sjutusen kronor är den lägsta ökningen av månadslönen, fyra andra ligger på tiotusen per månad. Oppositionsrådet, den post som Claudia Crowley Sörensson (M), just nu innehar nollas. Hon går därmed från närmare sextiotusen kronor per månad till noll och får förlita sig på arvoden från regionen.