Lärare kan få ny respekt

Klippet är riktat till ungdomar och tänkt att skapa engagemang. Stavfelet är som sagt antingen medvetet eller omedvetet, den stöddiga kommentaren om lärarstudenter är knappast ett misstag. Sannolikt en provokation för att någon skall förbarma sig över den skolpolitiska rapporten man presenterar via tankesmedjan Fores.

Lärare är ett utskällt yrke, och ungdomsförbundares syrliga kommentarer gör inte saken bättre. Det har S-märkt nivelleringspolitik sett till. I den långsiktiga kampen mot klassamhället blev läraren, som var kunskapens och bildningens portvakt, ett av offren. Mycket av den borgerliga kulturen förmedlades i och med läroverken där vissa barn började vid tio års ålder. Man skolades in i en kultur. Men med enhetsskolan och borttagen studentexamen blev borgerlig klass ett rent privat projekt och nya direktiv på lärarutbildningen angav att lärarnas lojaliteter förväntades riktas om.

Opinionsbildarna Ivar Arpi och Anna-Karin Wyndhamn (även disputerad skolforskare) berör effekterna av detta i ett någorlunda färskt poddavsnitt (Under all kritik 4/8/23). Wyndhamn vittnar om flumpedagogiken under sin egen studietid och presenterar statistik som anger att bara trettiotre procent av de som påbörjar lärarutbildningen i Uppsala också avslutar den, bland manliga studerande är det fyra av fem som hoppar av. Det är ett tydligt tecken på att lärarutbildningen har problem.