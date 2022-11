Lärdomar från en moské

Man kan tänka sig rätt höga suckar från skolledningen på Växjö Fria Gymnasium. Att klasser prompt skulle undvika att göra studiebesök just på moskéer vore ett rätt så konstigt beslut. Men moskéernas personal har inte bett om att få ta emot elever, de tar sig tid av välvilja, precis som när kyrkor och synagogor öppnar portarna. Alla dessa religiösa rum har sina besöksföreskrifter. I en del tar man av sig skorna, männen tar på sig en kippa eller tar av sig huvudbonad. I en del skall man tvätta händerna, i andra inte.

Nu är det förstås känsligt med just sjal. Kvinnor i Iran sätter just nu sina liv på spel för att få slippa. Men det hade inte behövt vara värre än att de flickor som känner sig för besvärade slipper vara med under det besöket. Det går att vara pragmatisk. Även om det är nyttigt för svenska elever att lära sig att religioner inte måste vara kravlösa.