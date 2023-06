Låt midsommar vara fri

Men allt som oftast hör man människor tala om att midsommar är vår egentliga nationaldag eller att midsommar borde göras om till att bli nationaldag. Så sent som för tre år sedan lämnade socialdemokraten från Blekinge Magnus Manhammar in en tafatt motion i riksdagen om just detta. Argumentet var i all enkelhet att dagen är viktig för många och att det skulle vara naturligt att göra den till nationaldag.