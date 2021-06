Låt sport vara sport

Under antiken var de olympiska spelen hårt hållna. Endast greker fick vara med. Men det där höll inte alltid. Kejsar Nero ville absolut vara med i de spel som hölls 67 e kr. Han mutade till sig en plats. Och när han ändå var igång och mutade (eller hotade) såg han till att föra en tiospannsvagn i loppet där endast fyra hästar var tillåtna. Han sägs ha trillat av och gjort sig rätt illa, men domarna gav honom segern i alla fall. Han var säkert nöjd. Det viktiga var att demonstrera Roms makt och pondus för den grekiska världen.

Flera hundra år före honom hade Alexander den stores far Filip II trängt sig in i samma ärende. Makedonierna betraktades inte som riktiga greker. De talade en grekisk dialekt men ansågs allmänt vara råa busar som inte hörde hemma i övärldens gemenskap. Men när Filip II väl hade säkrat sitt herravälde över de grekiska staterna hade han behov av att etablera legitimitet och där var makedonskt deltagande i de olympiska spelen en huvudnyckel. Han såg noga till att makedonier släpptes in och fick tävla såsom greker.