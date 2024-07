LO håller hårt i pengarna

Det var långt in i modern tid som LO kollektivanslöt sina medlemmar till Socialdemokraterna. Det var inte förrän sent in på åttiotalet som pressen blev för stor och Socialdemokraterna såg sig inför hotet om lagstiftning tvingade att avskaffa ofoget på en kongress. Flera av dagens parti- och fackfunktionärer har inlett sina karriärer under denna demokratiskt motbjudande ordning och en del LO-avdelningar har uppfunnit ”organisationsanslutning” för att komma runt kongressbeslutet.