Löfven slirar om definitioner

Stefan Löfven har fått en hel del kritik för sitt påstående att Vänsterpartiet alltid stått upp för demokratin. Ett parti som in i närtid samarbetat med och visat stöd för diktaturer och själva fortsätter husera idéer om en kommunistisk revolution kan svårligen beskrivas som fullt demokratisk.

På en digital pressträff under onsdagen fick han möjlighet att förklara vad han egentligen menade. Han medger att det inte var en bra formulering och säger att Vänsterpartiet lämnat kommunismen bakom sig. Istället vill han prata om hur högern är det stora hotet.

Presstödet är i sin tur statliga bidrag som primärt går till dagstidningar. Det infördes under nittonhundratalet för att rädda de näst största tidningarna på olika orter för att ingen enskild tidning skulle bli dominerande lokalt. Man hymlade inte med att det var ett stöd till partipressen. Pengarna går sedan långt tillbaka inte via partikassorna och många av de tidningar som politikerna försökte rädda har med tiden gått under eller brutit sig fria från politiken. Stödet lever dock kvar. I det förändrade medielandskapet har tidningsekonomin förändrats och lönsamheten försvunnit.