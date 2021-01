Lyssna på läkarna

Svaret är det elände som letat sig in inte enbart inom sjukvården, utan även i exempelvis universitetsvärlden: industriellt inspirerade former för styrning som går under beteckningen New public management (NPM). Kritiken mot systemet har vuxit till orkanstyrka och insikten om att mänskliga möten och aktiviteter uppvisar få likheter med att medelst flödesscheman bygga bilar har succesivt trillat in även hos de ivrigaste förespråkarna för NPM. Inom vården har styrsystemet ställt till med stor skada, som detaljstyrning, felprioriteringar och en skev syn på vad som ska utvärderas.