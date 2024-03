Malmbanan påverkar även oss

Stora delar av svensk stålexport går via den särskilt robusta banan som i vintras drabbades av inte mindre än två urspårningar. Normalt går fjorton fullastade tåg med järnmalm per dygn, och lika många tillbaka. Under tiden som banan varit skadad har LKAB och ett par andra företag stått helt utan möjlighet att leverera sina produkter. Nu ber man därför Trafikverket om att få ha banan för sig själv ett tag. Malm till ett värde av tio miljarder kronor ligger och väntar på att kunna transporteras till Narvik. Man vill se om det går att ställa in alla transporter som inte handlar om att få ut det jättelager som byggs upp under tiden som rälsen lagats.