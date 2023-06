Marknaden hotar inte moralen

Men har friare marknader banat vägen för sämre värderingar, fler oetiska handlingar och moraliskt förfall? Nej, så verkar faktiskt inte alls vara fallet. I en färsk vetenskaplig artikel, “The moral costs of markets: Testing the deterioration hypothesis”, som publicerades i Journal of Economic Behavior and Organization, har denna hypotes undersökts. I artikeln kikade man på huruvida “moraliskt förfall” gick hand i hand med marknadsliberaliseringarnas intåg på den globala scenen. Och svaret man fick var nej.