Visst kan man ha synpunkter på detaljer i förslaget, när allt kommer omkring är pakten förstås beroende av kompromisser. Men i grunden är det positivt att EU nu enas i en strävan efter just ordnad migrations- och asylpolitik. Det görs en tydlig skillnad mellan asylsökande och ekonomiska migranter, och det kommer bli lättare att fatta snabbare beslut om migranter. Alla medlemsländer ska ha en skyldighet att solidariskt dela på bördan att ta emot asylsökande (alternativt betala en avgift för varje person man ej tar emot) – just det medlemsländerna misslyckades med under krisen.