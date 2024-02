Migrationsverket behöver öppnas

Den dystra tankelek som måste göras handlar om hur stor öppningen egentligen var under flyktingkrisen 2015. Två iranska agenter flöt rakt igenom trots varningar. Frågan är inte bara hur många ytterligare som tagit sig in utan också hur många agenter från andra länder som utnyttjat denna plötsligt vidgade kanal. Åtminstone Ryssland lär ha betraktat skeendet som en särdeles tacksam möjlighet att slussa in personal för alla möjliga uppgifter. Säpo pekade vid den tiden på risken för att islamister tog sig in i Sverige i asylanters skepnad men det finns förstås fler illasinnade krafter än så.