Monstret under sängen är här

Sergels torg är en vämjelig plats - tyvärr, eftersom det i någon mening är fråga om Sveriges hjärta då det ligger mitt i centrala Stockholm. Men i söndags blev platsen än gräsligare då en manifestation i ”solidaritet” med Palestina avhölls. En där antisemitiska slagord, som ”krossa sionismen” och ”From the river to the see, Palestine will be free” (alltså utplånande av Israel) entusiastiskt framfördes.