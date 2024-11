Nördarnas värld ska vara kreativ

En av de krafter som format dagens unga vuxna mer än andra är tv- och dataspelen. Få kulturella uttryck har haft samma snabba utveckling från totalt obefintligt till att dominera fritiden för hundratals miljoner människor. På trettio år har spelbranschen gått från att omsätta fyrtio miljarder dollar per år till etthundranittio. Detta i en bransch som knappt fanns tjugo år tidigare.

Och det är inte bara pengar, utan även tid som spenderas. Fyrtio procent av USA:s ungdomar tillbringar över åtta timmar per dag framför olika skärmar. Data- och tv-spelens framväxt under nittio- och tvåtusentalet är en enorm kulturell förändring. Det har inneburit att unga lägger enorm möda på att ta till sig berättelser och dramaturgi från sagovärldar som uppdateras i realtid. Spelserier som Warhammer, World of Warcraft och Zelda utspelar sig i intrikata miljöer med egna kulturella referenser som fängslar och fascinerar. Samtalen mellan initierade gamers kan likna akademiska seminarier och pågå i det oändliga på nätforum.