Oärligt om åtstramning

När det handlar om faktorerna som får personer utan skyddsgrund att söka asyl i Sverige är det både möjligheten att motivera ”särskilt ömmande” omständigheter som asylskäl eller en invandring via familjekoppling. Just anhöriginvandringen har blivit något där Sverige sticker ut. Räknat per invånarna så är det bara Liechtenstein och Luxemburg som under 2019 hade ett större mottagande i den kategorin (SvD 16/2).