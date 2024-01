Oväntat håll för hållbart mode?

Den engelska tidningen The Guardian kom precis ut med en artikel om design och mode i Afrika. (1/1) Där presenterar dem Oroma Cookey-Gam, en designer baserad i Nigeria som börjat producera hållbart mode (via hennes märke This is Us) där hela tillverkningsprocessen sker inom det egna landet. Detta tillhör inte normaliteten på marknaden. Trots att två tredjedelar av Afrikas länder producerar bomull så används det inte till en inhemsk marknad. 81 procent av den bomull som produceras exporteras utomlands. En rapport från Unesco varnade för just detta eftersom exporten hämmar den lokala och regionala tillväxten av mode och textilindustri.