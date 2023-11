Pacifism är 99 procent fel

Det pågår just nu två krig, I Ukraina och Gaza, som riskerar att växa i det att andra länder dras in i dem. Dessa oroshärdar kan också komma att länkas samman om de sprider sig och då har vi ett tredje världskrig. Under sådana omständigheter är det kanske inte konstigt om en del vänder bort ansiktet i förfäran och drömmer sig bort till en alternativ verklighet. Till en värld av pacifism.