Politiker är inte influencers

”Be careful what you wish for” är kanske det uttryck som passar bäst in på fenomenet. När politiker började dela med sig av sina privatliv på Instagram och andra sociala medier jublade väljare, medievetare, tyckare och tänkare. Så folkligt! Nu skulle väljarna komma närmare sina förtroendevalda och kunna se att politiker också är riktiga människor. Men när riksdagsledamot Linda Snecker (V) började dansa i sina videoklipp på appen TikTok och Annie Lööf berätta att hon var laktosintolerant på Youtube var det många jubel som förvrängdes i obekväma grimaser.