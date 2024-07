Rätt av Billström om Libanon

Sannolikt är Billströms artikel riktad till svensk offentlighet lika väl som till hugade Libanonresenärer. Regeringen gör allmänt klart att den inte tar politiskt ansvar för vad som komma skall. Man tänker inte evakuera strandade svenska medborgare under det stundande kriget mellan Israel och milisen Hizbollah.

Attityden förr om åren var inte bättre. Under de förfärliga dagarna direkt efter tsunamin i Thailand 2004 som skördade flera svenska liv var känslorna förstås uppskruvade. Det rådde osäkerhet kring mycket och även apropå vilka svenskar som faktiskt befann sig i Thailand. En del valde att rikta ett anklagande finger mot staten för att den frågan blev obesvarad så pass länge.

Vad som kunde ha fungerat bättre var onekligen organisationen kring evakueringen. Den var under all kritik. Men där har svenska myndigheter med all sannolikhet lärt sig en läxa. Skulle ett oväntat och snabbt krigsförlopp leda till att svenska medborgare behövde evakueras idag från Libanon skulle det vara motiverat att sätta organisationen i rörelse och ta hem dem. Men nu handlar det inte om något oväntat, tvärtom.