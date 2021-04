Rätt eller girigt för Advokatsamfundet?

Med tanke på att Smålandsposten tidigare avslöjat överdebitering från advokater som ledde till att fyra advokater varnades av Advokatsamfundet kunde man möjligen tro att på riksplanet välkända försvarsadvokater om inte annat än av självbevarelsedrift skulle vara extra noggranna när det gäller redovisningen av arbetet vid ett större mål i just Växjö.

Men nej. Likväl lämnades anmärkningsvärda räkningar in efter en större momshärva. Den uppmärksammade advokaten Slobodan Jovicic som haft flera stora mål i Stockholm vill ha två miljoner kronor för ett arbete i Växjö och hävdar att målet band upp hans tid. Trots detta debiterade han under samma tid 100 timmars arbete i andra mål under en månad och han har utsetts till försvarare i en rad fall av grov brottslighet i huvudstadsregionen. Brottmålsadvokaten Torgny Palm från Karlskrona väljer också att ändra i sin miljonräkning efter Smålandspostens granskning.