Rätt för flera att demonstrera

Det fanns starka skäl för polisen att ingripa under höstens demonstration mot just polisvåld i Göteborg där deltagarna trotsade alla gällande rekommendationer för att hindra smittspridning av coronaviruset. Men den proportionalitetsprincip och den behovsprincip som ska prägla polisens bedömningar synes inte ha tillämpats under helgens samlingar i Stockholm och Göteborg.