Rätt instinkter vid rodret

Det finns prognoser som pekar på att vi under våren kan gå in i en lågkonjunktur som varar i två år. Det är inte säkert att det blir så, men något som är säkert är att det är bättre med en högerregering än en vänsterregering om lågkonjunkturen materialiserar sig. Finansminister Elisabeth Svantesson presenterade sin handlingsplan under måndagen och den innebär en tydlig skillnad gentemot vad en Socialdemokratisk finansminister skulle ha presterat.