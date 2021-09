Regeringskansliet åt regeringen

För väljarna blir relationen mellan regeringen och riksdagen svårförståelig när partier som inte ingår i regeringen får särskilda beredningsresurser. Regeringskansliet är också som det låter regeringens egen organisation och inte riksdagspartiernas. All personal i regeringskansliet förväntas ha sin lojalitet till arbetsgivare, regeringen.

Men nu har Liberalerna själva berett vägen för dylika förväntningar från Sverigedemokraterna. Under Januariöverenskommelsens tid hade Liberalerna fem politiskt tillsatta tjänstemän inne i Rosenbad. Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade också politiska tjänstemän i regeringskansliet under Göran Perssons socialdemokratiska enpartiregering. Även Centern hade under en tidigare bondeuppgörelse med Socialdemokraterna tjänstemän i ”RK” som regeringskansliet kallas internt.