Ryck det propalestinska frikortet

Israels operation i Gaza har mer och mer kommit att få karaktären av ett politiskt frikort: den som hänvisar till kriget och har palestinska sympatier tillmäter sig själv rätten att trampa över den gräns av anständighet som gäller för alla andra och i andra frågor. När de första demonstrationerna mot Israel tog plats var det inte salongsfähigt att hylla terrororganisationen Hamas eller skandera ”from the river to the sea”. Den gränsen har bit för bit, demonstration för demonstration, förskjutits till att i dag inte längre existera.