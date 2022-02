S bekänner färg i skolfråga

Tillsynen skärps på så vis att huvudmän nu skall tvingas ange om skolverksamheten de vill bedriva kommer att ha konfessionella inslag eller inte. Hittills har det inte funnits ett sådant krav vilket lett till att ett par aktörer kunnat flyga under radarn. Det har också visat sig att just dessa aktörer haft goda skäl till att vilja flyga under radarn. Vid granskningar har det framkommit att pengar från en skola tagits från skolverksamheten för att finansiera politiska kampanjer i Somalia. Säkerhetspolisen har också varnat för att skolor drivs av personer kopplade till våldsbejakande islamism.