Säkerhet kräver mer

Hittills i år har Säpo lagt in varningar för sexhundra personer som ansökt om medborgarskap. Det är ett stort antal personer. Anledningen är att säkerhetspolisen fått signaler om att dessa kan utgöra säkerhetshot mot samhället. 2019 var det etthundrafyrtiosju personer som ansågs tillräckligt farliga för att möta samma åtgärd. Det är en brant kurva som kan bero både på ökad aktivitet och ökad medvetenhet från myndigheternas sida.

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) konstaterar att vi ser ett nytt paradigm växa fram. Otryggheten för judar i Europa och Sverige kommer att finnas med under lång tid. Terrordåd mot svenskar lär också vara en del av hotbilden under flera år framöver. Det är uppenbart att mer måste göras för att hindra säkerhetshot från att ta sig in i landet. Det finns sannolikt redan tillräckligt att jobba med på plats. Regeringen bör överväga att se dokumenterad antisemitism som en grund för att få uppehållstillstånd omprövat eller uppsagt.