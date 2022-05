Sänkta poliskrav igen

Det är alltså femton sökande per plats. När SVT 2019 sammanställde de mest eftertraktade universitetsprogrammen var juristlinjen vid Stockholms universitet den som flest sökt. Det handlade då om sexton sökande per plats. Motsvarande utbildning i Lund (som tredje flest hade sökt till) hade ett söktryck på tjugoåtta personer per plats eftersom intagningen var betydligt mindre. Det borde ge perspektiv på hur populär polisutbildningen är.