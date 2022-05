Skriv ut avgiften

Till det hör Hyresgästföreningens hyressättningsavgift. Även om man tackat nej till föreningens påstridiga rekryterare måste man nämligen betala en avgift till dem. Föreningen förklarar att den behövs för att sätta hyran, men hur får man inte veta. Avgiften är just nu hundrafyrtiofyra kronor per månad, vilket innebär intäkter på över tvåhundra miljoner kronor per år för Hyresgästföreningen. Det är stora pengar och motsvarar ungefär en tredjedel av föreningens intäkter. Det är svårt att se att denna tredjedel är oumbärlig för att sköta uppdraget.