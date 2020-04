Straffa coronabrotten hårt

Dyker det upp två män iklädda masker och skyddsoveraller utanför din dörr? Säger de att de skall smittosanera ditt hem? De flesta skulle nog tycka att situationen var lite väl konstig och bli misstänksamma. Men äldre människor uppväxta i ett ärligare samhälle än dagens skulle i högre grad än andra nog släppa in de där figurerna. Och efteråt skulle de upptäcka att flera värdesaker fattades.

Sådant händer i Sverige just nu. Och just för att äldre människor är mer sårbara för coronaviruset är det ju mer troligt att just de skulle vara föremål för offentliga åtgärder. Alltså ännu en anledning för dem att släppa in besökarna. Och ännu en anledning för samvetslösa kriminella att rikta in sig på just dem. Liksom även vad gäller nätbedrägerier. Bluffmediciner och icke-fungerande ansiktsmasker med mera som just nu säljs via nätet.

Den här vämjeliga verksamheten förekommer förstås inte bara i Sverige utan även i andra länder. I Danmark reagerar man (som så ofta) mer handfast än i Sverige och har beslutat om lagstiftning mot coronabrottslighet.

Coronarelaterade brott kommer nu ge relativt hårdare påföljder än andra. Det kommer bli flerdubbelt hårdare straff eller fängelse eller, om man är utländsk medborgare, utvisning. Det är ett konsekvenstänkande; att stjäla handsprit är i vanliga fall inte så farligt men får i ett läge som detta förstås en helt annan dignitet. Stor frihet ges till den enskilde domarens bedömning.

Danska domarförbundet har dock ställt sig kritiskt. Ett argument är att Danmark inte har vad de kallar ett ”kriminalitetsproblem” när det gäller corona. Men det går att säga en del om. Vem definierar måttpunkten för när coronabrottsligheten är så utbredd att det är ett kriminalitetsproblem? För de äldre som rånas och luras på pengar är det ett mycket påtagligt kriminalitetsproblem oavsett hur många eller få som drabbas av samma sak.

Sedan är den här typen av lagar förstås också signallagar. Det handlar inte bara om att handskas med ett praktiskt problem utan om att låta samhällets kollektiva värdering komma till uttryck. Sådant skall en stat vara försiktig med i straffsammanhang. Men värdet av att upprätthålla specifikt viktiga normer under trycket av en pågående pandemi får lov att sägas vara god anledning.

Även för Sverige förstås. Varför har regeringen inte redan följt det danska exemplet? Situationen är i princip densamma i varje millimeter. Det är knappast så att Danmark har en kvickare juridisk-politisk apparatur än Sverige. För säg så här: om den svenska regeringen så snabbt och kallblodigt som ju skedde kunde trumma fram en proposition som gav den rätt att styra under undantagsliknande former under en begränsad period, varför skulle det vara svårare att formulera en tillfällig lagstiftning mot coronakriminalitet?

Men man har inte visat minsta intresse. Kanske kommer Sveriges regering som vanligt att följa danskarna i spåren, efter att först ha fnyst åt dem och deras auktoritära sinnelag ett tag. Eller så låter man män i overaller att fortsätta knacka på gamlingars dörrar.