Svaghet i svenskt coronakrig

Blott Sverige svenska strategier har. Trots sin litenhet har Sverige då och då fått världen att häpna med sin oförvägenhet. Idag har man en coronastrategi som inte liknar någon annans och får omvärlden att gapa. För trehundra år sedan hade man en militärmakt som välte långt större arméer över ända.

Det sentida stormaktsväldet led brist på folk och Karl XI fick därför uppfinna en armé som helt enkelt var vassare än alla andras. Svaret blev anfall och närkamp. Man ville inte fastna i skjutdueller på led, så man anföll direkt och höll med stenhård disciplin linjen tills man var så nära fienden att man själv kunde fyra av på träffavstånd och sedan direkt rusa fram för huggstrid man mot man. Sådant var ovanligt och följden blev oftast att ryssar och polacker fick panik och flydde.

Nåväl, receptet för den karolinska armén handlade om taktik snarare än strategi. Men ändå. Man liknar ju kampen mot corona vid ett krig. Och kanske är det samma stormaktssvenska självförtroende som lyser igenom då som nu.

Som alltfler uppmärksammar är den svenska coronastrategin luddig. Vi skall liksom stänga ned Sverige bara lite grand och lita på att folk tvättar händer och sköter sig. Men det är så mycket i det där som är relativt och ingen ansvarig verkar vilja ge något slutligt förtydligande.

Gårdagens intervju med Stefan Löfven i Aftonbladet var symtomatiskt för problemet. ”En anledning till att vi har valt den här strategin, som vi har stöttat myndigheterna i, är att det måste vara uthålligt...Att ha samhällen nedstängda under så lång tid har vi bedömt hade inte varit möjligt” säger Löfven bland annat.

”Så lång tid”. Så lång tid som vadå? Som Nya Zeeland som börjar öppna upp samhället nästa vecka? Som Danmark som nu flaggar för lättnader i restriktionerna? Vilken definition av ”lång tid” baserar sig den svenska strategin på?

Var finns underlagen för det som ”vi bedömt”? De finns säkert, men varför inte presentera dem snyggt och lättfattligt som ett slags appendix till strategin?

Ja, den där berömda strategin, den bör väl vara tillgänglig någonstans? I skriven form, så att alla dessa bubblande spekulationer får något formellt att ta spjärn emot. Det skulle skilja ut seriös från oseriös kritik på ett bättre sätt än nu.

Som det nu är finns inga absoluter nedsatta av regeringen. Det gör att alla officiella uttalanden vid varje given tidpunkt kan ändras med hänvisning till att den eller den statistiska uppgiften inte är relevant just nu eller att information x eller y inte var fanns för handen just då eller där. Strategin blir som en allt-i-allo-tvål. Men vid vilka åtgärder eller situationer tar strategin formellt slut? När gör den halt och övergår i något annat?

Alla de här invändningarna skulle kunna säkert kunna förvandlas till obekymmersam luft om förklaringar fanns att spåra i något slags policydokument. Istället får vi oss till livs Löfvens svepande och till intet förpliktigande formuleringar, inte bara i Aftonbladet utan gång på gång.

Tydlighet och precision är viktigt. Om alla tänks vara med och ta ansvar för att bekämpa corona på rätt sätt måste de också vara införstådda med vad som gäller. Hade sådana här förhållandena rått under det tidiga sjuttonhundratalets kris hade Poltava varit överflödigt. Ja, det är en olycksbådande liknelse.

Strategin kanske är jättebra. Men så länge vi inte ens får svart på vitt att den existerar får ju de ansvariga ursäkta om övriga inblandade - resten av svenska folket - förhåller sig undrande och skeptiska.