Sverige är som gjort för kärnkraft

Regeringen har nu lagt i nästa växel för att se till att kärnkraft är en del av Sveriges framtid. En rad utredningar presenterades under gårdagen och målet är att ta bort hinder som gör att kraftslaget inte kan utvecklas. Tanken är att ny kärnkraft skall kunna börja byggas innan decenniet är över.

Det som skall redovisas först, det vill säga nästa vinter är en utredning om effektivare tillståndsprövning. Det är något som många industrier ropar efter. Besluten fattas sent i processerna och utfallet vid exempelvis miljöprövningar upplevs som oförutsägbart. Kärnkraft prövas både utifrån miljöbalken och strålsäkerhetslagen.

Vid samma tid skall ett uppdrag om att utvärdera ansökningsavgifterna som idag sätter ramar för vilken typ av reaktorer som får byggas. Det finns idag inget sätt att ta hänsyn till de mindre och modulära reaktorer som många ser som framtiden för kraftslaget. Avgiften utgår från att nya reaktorer är stora och avgiften på drygt hundra miljoner kronor per reaktor sätter effektivt stopp för andra upplägg än att bygga större och större enskilda reaktorer.

Det finns också saker som tyder på att den politiska stabiliteten är på väg att infinna sig. Just nu är det Tidöpartierna som röjer vägen för kärnkraften, men Socialdemokraterna var under sina åtta månader i egen regeringsposition tydligt för en elektrisk och industriell framtid för landet. Det är en vision som kräver en kraftigt ökad energiproduktion. Omvärldsläget har tidigare fått partiet att svänga snabbt i frågor där man in i det sista höll fast vid sin linje. I början av oktober meddelade man från Socialdemokraterna att man vill ta bort taket för antal reaktorer i landet. Det är ett första steg och något som bäddar för politisk samsyn.