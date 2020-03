Sverige inte rustat för fler flyktingar

Helgens händelser vid den turkiska gränsen skakade liv i jobbiga minnen från migrationskrisen 2015.

Det var när Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan i slutet av förra veckan meddelade att man kommer att öppna sin gräns mot Grekland och Bulgarien som världen, eller i alla fall EU, fick en tillbakablick på scener man helst skulle vilja glömma. Desperata och besvikna människor som trott att beskedet från den turkiska ledningen också innebar att Grekland öppnat sina gränsövergångar. Cirka femtontusen personer har sedan lördagen försökt ta sig in i Grekland via land och ytterligare ett par hundra via Medelhavet och Bulgarien.

Foto: Darko Bandic

Situationen har inte varit svår att förutspå. EU skrev 2016 ett avtal med Turkiet om att landet skulle ta ansvar för flyktingarna som befinner sig där mot att unionen bidrar med finansiering. Summan som beslutades var sex miljarder euro och ett villkor var att Turkiet inte slussar flyktingar vidare till EU. Turkiet är att betrakta som ett säkert land, det pågår inget krig där, därför vore det märkligt om personer som befunnit sig i landet under längre tid beviljas asyl i Grekland. Grekland har också beslutat att man kommer att stänga sina asylkontor om flyktingarna tar sig över gränsen.

Något som gör situationen ännu mer svårhanterad är att Turkiet just nu bedriver krigföring i Syrien för att motarbeta landets styrande regim och för att skydda sina gränsområden. Det är förstås något som driver på flyktingströmmar, och framstår som ett mycket destruktivt företag i en konflikt som annars såg ut att vara på väg att ebba ut.

Migrationskrisen var en kris dels för att asylsystem överbelastades så att bedömningar om vilka som hade asylskäl och inte försvårades. Dels bestod krisen i att länder vars humanitära åtaganden ställer krav på rättssäkerhet och likabehandling ställdes inför skenande kostnader och paniklösningar som skapade stora motsättningar mellan medborgare och politiker. Men det som verkligen skrämmer med helgens händelser är insikten att få EU-länder skulle klara av att göra detta igen: svallvågorna från 2015 har ännu inte lagt sig. Migrationskrisen har på många håll övergått till en integrationskris där kompakta utanförskap bit för bit behöver monteras ned.

EU verkar ha använt tiden man köpte sig 2016 någorlunda väl. EU-organet Frontex följer utvecklingen i Grekland och säger sig kunna sätta in stöd och resurser för att hjälpa Grekland att upprätthålla sin gräns. Den svenska regeringen verkar inte ha varit lika vaken. 2015 berodde Sveriges stora flyktingmottagande till stor del på att Dublin-förordningen, som innebär att flyktingar inte får söka asyl annat än det första säkra EU-land man kommer till, kollapsade.

Insikten var då, även från den svenska regeringens sida, att man bör ha nationella regler som möjliggör en kontrollerad invandring. Hittills är det dock mycket få av förslagen på området som blivit verklighet. Den stora mottagandeutredning som presenterades 2018 har bara lett fram till ett fåtal propositioner och inga konkreta lagändringar. Det är därför blickar ändå från Stockholm vänds mot turk-grekiska gränsövergångar.