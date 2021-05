Taiwan avslöjar Kinas metoder och mål

Även i Sverige har Taiwan till slut fått lite uppmärksamhet. Utöver en dokumentär på SVT bjöd tankesmedjan Arena Idé in en av Taiwans ministrar, Audrey Tang, som har ett särskilt fokus på digitala frågor, till ett samtal om landet och dess pressade situation i kölvattnet av ökad kinesisk aktivitet.

Få anda länder lever under ett lika påtagligt hot om militär invasion. Men många känner igen de metoder som Kina använder för att elda på sin ekonomiska tillväxt och tvinga länder till att göra som regimen vill. Kina vill inte höra om sina brott mot mänskligheten eller diktatoriska beteende inom och utanför landets gränser.

I bland annat svenska Säkerhetspolisens (Säpo) och Militära underrättelsetjänstens (Must) årsböcker har Kina blivit en allt större del av hotbilden. Än så länge har dock Europa inte ansett Kina och dess aktiviteter i väst som ett reellt hot. Investeringsavtalet mellan EU och Kina skulle skrivas under i år men har lagts på is efter att Kina straffat personer i Västvärlden som kritiserat förföljelsen av minoriteter i västra Kina.