Tidöavtalets pyrande fara

Så Sverigedemokraterna fick sedan intyga att Pehrson bett om ursäkt för det där, varefter en ny diskussionsrunda vidtog bland kommentatorer om det var lämpligt att be om ursäkt eller inte.

Det verkar i det här läget inte finnas någon annan vilja hos någon av parterna än att vårda allt vad avtalet omfattar. Den svagaste länken Liberalerna hålls ändå ihop av Pehrson. Vi kan nog förvänta oss att den andan lever kvar ett bra tag under mandatperioden. Men hur länge innan regeringspartierna blir för bekväma? Däri ligger en fara.

Under ett år går allt som det skall, även under andra. Men tredje? Det är oerhört lätt för de parter som befinner sig innanför Regeringskansliets väggar att slappna av och ta den där lufsen som står utanför för given. Har man vant sig vid att maskineriets hjul rullar som de skall blir det allt mindre psykologiskt angeläget att ägna tid och kraft åt att vårda avtalets bokstav.