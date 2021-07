Trädgårdar tränar ansvar

Pandemin har också satt den globala sammankopplingen i ett nytt ljus. Det är inte enbart tillväxt som skapas när handelskedjor bilder samman världen. Det drastiskt krympta jordklotet innebär också att djur och växter kan hamna fel. Trädgårdsintresse har visat sig innebära att man inte bara tar sig an att sköta den egna täppan utan även att man gör sig ansvarig för om de egna växterna smiter ut i naturen.

En kinesisk krabba med ulliga klor står just nu på Länsstyrelsernas lista över eftersökta. Den trivs alldeles för bra i våra vatten och kan komma att slå ut inhemska arter.

Insikten om faran i att släppa ut främmande växter och djur i naturen har kommit relativt sent. Fokus har varit på jord- och skogsbruk och hur dessa verksamheter påverkar den biologiska mångfalden. Nu pekar mycket åt att en sammankopplad värld är ett större hot.

I Spanien pågår just nu en debatt om ett drygt tioårigt projekt som går ut på att introducera visenter, Europeisk bisonoxe, i landet. Synen på initiativet har förändrats under åren och forskare vädjar nu om att det skall avbrytas. Man är orolig för att den iberiska lon som återhämtat sig från utrotningens brant skall trängas bort av de buffliga djuren. Att fånga in ett hundratal bisonoxar lär vara betydligt lättare än att göra sig av med småkrabbor längs Sveriges taggiga kustremsa.