Tysk röta i folkmordets skugga

När Öst- och Västtyskland efter en tids tvekan hos tongivande europeiska länder tilläts att återförenas underförstods att det nya jättelandet förväntades uppvisa ett oklanderligt omdöme och hänsynstagande i sin utrikespolitik. Tyskland tog sig med iver an denna moraliska uppgift – genom att bli Vladimir Putins bästa vän och försöka tillgodose hans önskemål så långt de kunde.

Redan under invasionens första dagar utlovade Scholz ett dramatiskt skifte i Tysklands utrikespolitik. Men alltsedan dess har man fortsatt att pumpa in miljarder in i den ryska ekonomin. Man är inte beredd till de uppoffringar som tillskruvade gaskranar skulle medföra trots att den ryska krigsmaktens tid i sådant fall skulle vara utmätt. Länder inte minst i Sydeuropa ser detta och påminner beskt om den stora kreditkrisens tid, då Tyskland utan vidare krävde snabb och smärtsam uppstramning av andra länder.