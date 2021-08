Vad är längre ”särskild händelse”?

Börjar vi närma oss tröskeln för när en särskild händelse måste omdefinieras? Extraordinära resurser kan trots allt inte sättas in hela tiden.

Kristianstadungdomarnas låga ålder gör att man kan anta att de valts ut för uppgiften just för att det svenska rättssystemet i princip står utan avskräckande straff för omyndiga. Ändringar i det avseendet är på väg men för sent och i för liten omfattning. Det fångar i ett nötskal den större situationen. Regeringen reagerar hela tiden retroaktivt på utvecklingen, skeende för skeende, och utan att vidröra behovet av en bred och fundamental förändring av villkoren för svensk brottsbekämpning.

Det är ingen slump att inrikesminister Mikael Damberg kallade till pressträff just i går för att meddela att regeringen vill se över reglerna för datalagring som ju polisen länge efterlyst. En utredning skall vara klar 2023. Det har inte mycket med skottlossning på öppen gata att göra, det inser i princip alla. Draget är tänkt att ge medial sinnesro. Man vill framstå som resolut just när det skjuts lite för mycket. Problemet är att det blir uppenbart att det är just den egna politiska husfriden regeringen ytterst är intresserad av, inte säkerheten på gator och torg. Att på allvar prioritera det senare skulle kräva så ofantligt mycket mer och då är det tacksammare att istället strössla ut presskonferenser när det blir alltför upprörda känslor.