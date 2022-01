Vagt ledarskap mot hoten

Med detta som bakgrund har Sveriges statsminister Magdalena Andersson haft ett möte med Natos generalsekreterare, norrmannen Jens Stoltenberg. Sveriges princip om att försvaret skall vara såpass starkt och trovärdigt att vi i vårt land kan fatta våra egna beslut utan påverkan från yttre krafter är just nu prövad. Regeringens linje i frågan har hittills varit att Sverige skall vara alliansfritt men kunna samarbeta och öva med vilka länder man vill. Efter mötet med Stoltenberg skrev statsministern på sociala medier om ”the importance of upholding the European security order and deepening the partnership between Sweden and NATO.” Alltså, att partnerskapet mellan Sverige och Nato skall fördjupas.