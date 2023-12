Våldsbrott i ett rörligt Sverige

I våras jämförde finsk media mordfrekvensen i Finland och Sverige. Man konstaterade att den tidigare östra rikshalvan länge varit mer våldsamt än Sverige men att man nu närmar sig varandra i antal mord per capita. Detta på grund av att finnarna har en nedgång och vi en uppgång.

För sedan 2015 har det anmärkningsvärda skett att vi har fler mord per capita än under andra halvan av sjuttonhundratalet. Statistiken började föras på 1740-talet och från 1754 räknar man med att den är någorlunda tillförlitlig. Och den visar en snabb förändring. Enligt en studie från 2001 hade man cirka tjugofem mord per hundratusen invånare fram till år sextonhundra för att hundrafemtio år senare ha färre än ett mord med samma måttenhet. Det är en enorm förändring.