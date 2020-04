Värdefullt samarbete i Växjö

Region Kronoberg meddelar att en av de två patienterna från Sörmland som vårdats här nu kunnat flyttats från intensivvårdsavdelningen.

Personen är alltså på bättringsvägen. Det är goda nyheter, intensivvård är krävande både för personal och den som vårdas. Det är också glädjande för att denna intensivvårdsplats nu finns tillgänglig för andra som insjuknar i covid-19 eller andra allvarliga sjukdomar.

I slutet av mars fanns åtta intensivvårdsplatser i länet, vilket innebär att det är ett stort åtagande att ta emot två patienter utifrån. Läget hade snabbt kunnat bli att vårdbehövande ställdes mot varandra. Men det faktum att en person nu kunnat lämna intensivavdelningen innebär också en stor procentuell ökning i vårdkapacitet.

Kronoberg ligger ett par veckor efter storstadsregionerna i smittspridning. Det faktum att man avlastat Sörmland och tagit emot två patienter därifrån innebär att man borde kunna vänta sig hjälp om situationen här skulle bli svår att hantera. Det innebär också att läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i Kronoberg fått bättre koll på hur man bäst behandlar sjukdomen. Tack vare solidaritet står Kronoberg bättre rustat för en topp i sjukdomsfall.

Så är det med samarbete, ett plus ett blir ofta mer än två. Coronakrisen har givit många exempel på detta, och på hur stora förlusterna blir när man låter bli att samarbeta. Det främsta exemplet på detta får nog sägas vara den franska statens beslag av skyddsmasker som ett svenskt företag försökte exportera till de hårt drabbade länderna Italien och Spanien. EU:s fria rörlighet för varor, tjänster och människor har på kort tid blivit till något annat i kampen mot pandemin.

Det finns mycket som inte är bra i hur unionen fungerar, men dess grundläggande struktur har varit mycket gynnsam för vår kontinent. Beslutsfattarna i Bryssel kommer att behöva reflektera över hur unionen bäst bistår medlemsstaterna i svåra situationer som denna. Hittills har EU nämligen inte hängt med i svängarna.

Utan att gå in på smärtsamma detaljer kan man också konstatera att Kinas första försök att hantera smittan på egen hand inte blev särskilt bra. Hade man haft en ödmjuk och samarbetsinriktad inställning är det inte säkert att smittan hade spridits utanför landets gränser.

Även i det lilla är samarbete av vikt. Utan samarbete och utbyte av tjänster sker ingen specialisering: det är bättre att den som är bra på något får göra det två gånger istället för att någon som är mindre duktig skall försöka sig på det. Den insikten ligger till grund för det samhälle som just nu bromsat in i kampen mot Coronasmittan. Nackdelen med denna specialisering är att den gör oss sårbara i kristider. Dels försvåras samarbetet när vi inte kan träffas och dels visar det sig att all specialisering inte är nödvändig. Det är en poäng i sig, specialiseringen skapar överflöd och onödigheter, som ger variation åt vår tillvaro.

Det är glädjande att Region Kronoberg kunnat hjälpa en mycket sjuk människa att tillfriskna, och det är fint att i dessa tider få ett så pedagogiskt exempel på värdet av samarbete.