Vem ska nu moralisera?

Moraliserandet har varit ett viktigt verktyg för regeringen just eftersom människor sätter så stor tillit till makthavarna och deras grepp om situationen. Med dessa futtiga privata undantag från moraliserandet man pepprat medborgarna med under året har man visat hur lite man bryr sig om väljarnas förväntningar. Väljarna har just nu inte makt att säga ifrån och de lär ha glömt allt, eller låtit andra frågor bli större inför nästa val. Det är dekadent.