Vikingarna är oss främmande

Under det ytliga spektaklet finns en återberättelse om den tusen år gamla sagan om danska prinsen Amlet som inspirerade Shakespeare. I samtida medier finns det varken brist på vikingar eller Hamlet-tolkningar, så man undrar kanske vad poängen med allting är.

Eliade tar upp en hel del ritualer som också förekommer i den fornnordiska litteraturen, bland annat plockade från Ynglingasagan. Berättelsen får våldet i The Northman att blekna i jämförelse. Men en viktig symbolik av att män blir till bokstavliga rovdjur går igen.

Det sista Amleths far gör innan mordet är att tillsammans med sin son bli till hundar i en mörk källare under en hydda. Nästan det första som den vuxna Amleths ses göras efter prologen är att tillsammans med andra vikingar klä sig i varghudar, bli till ulvhednar, och attackera en by i östra Europa.