Viktigt med rätt om vindkraft

Svärd skriver att det tar lång tid för ett vindkraftverk att kompensera för den energiförbrukning som går åt vid tillverkningen. Livscykelanalyser som utförts av Vattenfall på moderna vindkraftverk, visar på utsläpp kring 6-7 gram CO2e/kWh. Här inkluderas miljöpåverkan till följd av produktion av komponenter, transporter, etablering och nedmontering. Jämförelsetalet sätter koldioxidutsläpp i relation till volymen el som produceras under anläggningens förväntade livslängd.

Ett vindkraftverk kan återvinnas till 85 – 90%. Fundamentet, tornet, växellådan och generatorn, är återvinningsbara. Turbinbladen återvinns helt eller delvis genom cementbearbetning eller kemisk finfördelning av glasfibermaterial som används i nya produkter. Det pågår ytterligare forskning om just återvinning av kompositmaterial, vilket används även i andra stora sektorer, såsom flyg- och båtindustrin. Vindkraftsbranschen verkar för att det ska tas fram en gemensam strategi för återvinning av kompositmaterial på EU-nivå.

Stödet till vind-, vatten-, bio- och solkraft har sedan 2003 skett via elcertifikatsystemet. För elkonsumenten har systemet sedan 2012 inneburit en kostnad om cirka 2,5 - 3,6 öre/kWh el. Samtidigt pressas elpriset när elproduktion tillkommer – enligt Energimyndigheten och Sweco kompenserar det lägre elpriset fullt ut för konsumentens elcertifikatkostnad. Elcertifikatsystemet är nu fulltecknat och priserna har gått ner till nära-noll. Den nya vindkraften kan inte räkna med något stöd.

Svärd skriver om vindkraftens servicebehov. I takt med att tekniken mognat och produktionen ökat har kostnaden för drift och underhåll sjunkit till en bit under hälften sedan 2014 (idag 6-8 öre/kWh). Jag hoppas att vi är fler som ser det positiva i att arbetstillfällen genereras under verkets livslängd; t.ex. behövs 1 tekniker per 4 vindkraftverk, som bolagen gärna rekryterar lokalt eller regionalt.