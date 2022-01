Visa barnen värdet av svenska

Svensk skola är under press. Barngrupperna är just nu stora och mer diversifierade än någonsin. Samtidigt råder brist på utbildad pedagogisk personal och lärare. Från flera förorter rapporteras att det finns barn som aldrig hör svenska ens under skoltid. Det är, som nämns i artikeln, inte så konstigt att ett språk som uppfattas som gemensamt och som har hög status blir det gemensamma umgängesspråket.