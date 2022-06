Bikupans elever sprang in 32 000 kronor till Barncancerfonden

Elever på Bikupans högstadieskola i Lessebo sprang under tisdagen 1 000 varv på en 2,5 kilometer lång slinga. Målet – att klara av utmaningen på under två timmar – nåddes och innebar att flera företag och föreningar som hade accepterat utmaningen skänkte 1 000 kronor till Barncancerfonden. Totalt sprang eleverna in 32 000 kronor.