Under den första etappen, som pågår mellan den 8–17 maj, kommer korsningarna till anslutande vägarna Kronobergsgatan och Åkershultsvägen att byggas om. Då stängs anslutningen från Kronobergsgatan av för trafik ut på 25:an. Denna anslutning kommer att hållas stängd tills allt arbete är klart. Trafiken leds om via Kronobergsgatan och Stationsgatan. Därefter påbörjas arbetena i anslutningen från Åkershultsvägen. Trafiken leds om via Åkershultsvägen och Kostavägen.