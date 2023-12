Årsredovisningen klar: Så gick det för Academy Of Music And Business Education Tingsryd AB

Här är siffrorna för Academy Of Music And Business Education Tingsryd AB för 2022. Företaget omsatte ungefär 24 miljoner kronor, 4,8 procent mindre än under 2022. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, 43 000 kronor mot ungefär 950 000 kronor.