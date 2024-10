Musikalarrangören satsar på unikt koncept: ”En värld full av möjligheter”

Musikalskaparna Dröse & Norberg har genom åren satt upp en rad olika familjemusikaler, som Äventyret Aladdin, Trollkarlen från Oz, Robin Hood - The musical, Snövit - The musical, Djungelboken - The musical och nu Den lilla sjöjungfrun - The musical. I våras var musikalen ute på en Sverigeturné med stopp i bland annat Växjö och nu har de haft nypremiär i Stockholm inför en höstturné med stopp i bland annat Kalmar.